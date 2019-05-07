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НОВОСТИ

У Стивена Кинга, похоже, есть свой кандидат на Железный трон в "Игре престолов"

18:30 07.05.2019 Источник: Газета.Ru

Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала «Игра престолов».

Собственным вариантом развития событий Кинг поделился в твиттере. «Предположите, просто предположите, что Джон и Дени оба умрут (вместе с Серсеей, конечно). Предположите, просто предположите, что некий маленький человек с большим сердцем воцарится на Железном троне», — написал он, имея в виду Тириона Ланнистера, воплощенного на экране Питером Динклейджем.

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