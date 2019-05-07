Суд смягчил наказание "ловцу покемонов" блогеру Соколовскому
19:00 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник удовлетворил ходатайство о смягчении наказания блогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок после "ловли покемонов" в храме Екатеринбурга, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Ходатайство подлежит удовлетворению. Освободить Соколовского от наказания, назначенного приговором по девяти статьям 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По совокупности окончательно определить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", - сказал судья.
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