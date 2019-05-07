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НОВОСТИ

Убыток в размере в 434,6 млрд руб получил Банк России по итогам прошлого года

19:42 07.05.2019

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Процентные доходы ЦБ РФ за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Объем активов регулятора увеличился до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года.

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