Убыток в размере в 434,6 млрд руб получил Банк России по итогам прошлого года

19:42

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Процентные доходы ЦБ РФ за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Объем активов регулятора увеличился до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года.