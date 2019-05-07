Юнкер: Сравнение главы Евросовета Туска с Гитлером и Сталиным омерзительно
20:27 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает неприемлемым то, что польский телеканал провел параллель между председателем Евросовета Дональдом Туском и Иосифом Сталиным, а также - Адольфом Гитлером, сообщает во вторник агентство Associated Press. Такое сравнение, заявил Ж.-К.Юнкер, "совершенно неприемлемо и, я должен сказать, крайне омерзительно".
Ранее польское национальное телевидение показало видеоряд, в котором за изображением Д.Туска следовали видеозаписи с "разделившими" Польшу И.Сталиным и А.Гитлером.
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