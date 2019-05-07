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НОВОСТИ

Гуайдо заявил, что ведет неофициальные переговоры с должностными лицами из России

21:00 07.05.2019 Источник: Газета.Ru

Оппозиционный лидер Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо рассказал американскому телеканалу CBS News, что открыт для американского военного вмешательства и подтвердил неофициальные переговоры с российскими чиновниками.

Соединенные Штаты в данном случае — не единственный вариант, отмечает телеканал. Гуайдо подтвердил, что команда оппозиционера находится в контакте и с российскими официальными лицами. По его словам, переговоры с Россией носят неофициальный характер, в дискуссиях принимают участие различные должностные лица — на уровне и высших и низших чинов.

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