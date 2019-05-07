Компания The Walt Disney назвала годы выхода новой трилогии "Звездных войн"

21:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона и назвала годы выхода очередной трилогии "Звездных войн". Об этом сообщил во вторник журнал "Вэрайети".

В 2022 году состоится премьерный показ первого фильма новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Два остальных фильма выйдут в 2024 и 2026 годах, соответственно. Названия картин держатся в секрете.



Премьера "Аватара - 2" состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Третья часть фантастического фильма выйдет на экраны не в 2021, а в 2023 году, четвертая - в 2025 вместо 2024. Изменения в датах премьер связаны с переходом прав на них и еще ряд фильмов от холдинга 21st Century Fox компании "Дисней".