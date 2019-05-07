Пресс-служба "Шереметьево" рассказала, почему экипаж "Суперджета" решил вернуться в аэропорт
22:00 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Причиной возврата в аэропорт вылета самолета Superjet 100, в результате аварийной посадки которого вечером 5 мая погибли более сорока человек, стал отказ радиосвязи и автоматического управления, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе "Шереметьево".
"В 18:14 руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта "Шереметьево" о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу капитана воздушного судна, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления воздушного судна, заход и посадка воздушного судна происходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, командир самолета сообщил о возврате в место вылета в 18:12, через 10 минут после вылета. Потеря радиосвязи также произошла в 18:12. В 18:13 командир воздушного судна также сообщил о потере автоматического управления самолетом.
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