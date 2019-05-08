Мадуро угроза миру и процветания на Западном полушарии - Пенс
09:20 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Майкл Пенс назвал правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро крупнейшей угрозой миру, стабильности и процветанию в Западном полушарии. С таким утверждением он выступил во вторник в Вашингтоне на ежегодной международной конференции стран Северной и Южной Америки.
Участие в ней принимает целый ряд должностных лиц, в том числе вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес, избранный президент Сальвадора Найиб Букеле, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, министр по вопросам диверсификации международной торговли Канады Джеймс Гордон Карр.
"Как обещал президент [США Дональд Трамп], для Латинской Америки настает новый день. Так и есть. Во всем Западном полушарии социализм отмирает, а свобода и процветание, а также демократия возрождаются на наших глазах. За последние два года произошла трансформация, но, как мы все знаем, имела место также и колоссальная дестабилизация. Сегодня единственным крупнейшим источником дестабилизации, единственным крупнейшим нарушителем мира и процветания в Западном полушарии является режим Николаса Мадуро в Венесуэле", - сказал Пенс.
"Борьба в Венесуэле - это борьба между диктатурой и демократией. Мадуро - диктатор, не имеющий никакого легитимного права на власть. Николас Мадуро должен уйти", - добавил вице-президент США.
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