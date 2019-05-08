В Бразилии упрощается закон об огнестрельном оружии
09:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник подписал указ, упрощающий порядок получения, ношения, применения и ввоза в страну огнестрельного оружия. Церемонию подписания продемонстрировало в эфире государственное телевидение.
"[Данный закон отражает] нашу принципиальную позицию, выходя за рамки исключительно обеспечения общественной безопасности", - сказал глава государства. По его мнению, этим документом правительство максимально возможным образом расширило рамки действующих ограничений для нынешних и потенциальных владельцев огнестрельного оружия.
В соответствии с документом, жители страны, обладающие статусом охотников, членов стрелковых клубов и коллекционеров оружия, получат право практически свободного перемещения с оружием (от жилища до стрельбища или места охоты). Военные, отслужившие в войсках 10 лет и более также получат право на его ношение.
Кроме того, проживающим в сельской местности владельцам огнестрельного оружия теперь разрешено его применение на всей территории своих сельскохозяйственных угодий против нарушителей границ. Закон также отменяет действовавшую до сих пор госмонополию на импорт стрелкового оружия и увеличивает ежегодный лимит на приобретение патронов с 50 до 1000 штук.
НОВОСТИ
- 10:15 08.05.2019
- За сутки в России ликвидировано около 250 лесных пожаров - Авиалесоохрана
- 09:50 08.05.2019
- Мэй может остаться на своем посту до осени - "Таймс"
- 09:40 08.05.2019
- Модернизированные Су-25СМ3 получат бортовой комплекс с элементами искусственного интеллекта
- 09:20 08.05.2019
- Мадуро угроза миру и процветания на Западном полушарии - Пенс
- 22:00 07.05.2019
- Пресс-служба "Шереметьево" рассказала, почему экипаж "Суперджета" решил вернуться в аэропорт
- 21:32 07.05.2019
- Компания The Walt Disney назвала годы выхода новой трилогии "Звездных войн"
- 21:00 07.05.2019
- Гуайдо заявил, что ведет неофициальные переговоры с должностными лицами из России
- 20:27 07.05.2019
- Юнкер: Сравнение главы Евросовета Туска с Гитлером и Сталиным омерзительно
- 19:42 07.05.2019
- Убыток в размере в 434,6 млрд руб получил Банк России по итогам прошлого года
- 19:00 07.05.2019
- Суд смягчил наказание "ловцу покемонов" блогеру Соколовскому
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать