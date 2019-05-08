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В Бразилии упрощается закон об огнестрельном оружии

09:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник подписал указ, упрощающий порядок получения, ношения, применения и ввоза в страну огнестрельного оружия. Церемонию подписания продемонстрировало в эфире государственное телевидение.

"[Данный закон отражает] нашу принципиальную позицию, выходя за рамки исключительно обеспечения общественной безопасности", - сказал глава государства. По его мнению, этим документом правительство максимально возможным образом расширило рамки действующих ограничений для нынешних и потенциальных владельцев огнестрельного оружия.

В соответствии с документом, жители страны, обладающие статусом охотников, членов стрелковых клубов и коллекционеров оружия, получат право практически свободного перемещения с оружием (от жилища до стрельбища или места охоты). Военные, отслужившие в войсках 10 лет и более также получат право на его ношение.

Кроме того, проживающим в сельской местности владельцам огнестрельного оружия теперь разрешено его применение на всей территории своих сельскохозяйственных угодий против нарушителей границ. Закон также отменяет действовавшую до сих пор госмонополию на импорт стрелкового оружия и увеличивает ежегодный лимит на приобретение патронов с 50 до 1000 штук.

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