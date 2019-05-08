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Модернизированные Су-25СМ3 получат бортовой комплекс с элементами искусственного интеллекта

09:40 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 получат бортовой комплекс целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта, который позволит поражать выбранные летчиками цели практически без их участия. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках дальнейшей модернизации штурмовиков новейшие версии Су-25СМ3 будут дооснащать новым прицельным комплексом. Он полностью автоматизирован, фактически летчику нужно только на экране выбрать цель, все остальное сделает искусственный интеллект", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, система целеуказания с искусственным интеллектом сможет самостоятельно распознавать вражеские цели, удерживать их в прицеле, осуществлять наведение управляемых ракет. Собеседник агентства добавил, что новый комплекс также встроен в единую систему управления войсками, которая позволяет проложить оптимальный маршрут к цели и траекторию применения оружия. Также штурмовик через систему управления может получать информацию о целях от внешних источников.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщал ТАСС, что аналогичную систему с искусственным интеллектом получит модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

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