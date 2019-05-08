Мэй может остаться на своем посту до осени - "Таймс"

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по всей видимости, будет оставаться на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии. Об этом сообщила в среду газета "Таймс".

По ее информации, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит дала понять, что разрабатывает план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне изложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев от тори. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.

А раз действующая глава правительства не станет сделает свою должность вакантной к середине июля, то депутаты- консерваторы просто физически не успеют до летнего роспуска парламента отсеять с помощью голосования всех кандидатов на пост нового лидера тори, коих, как ожидается, будет никак не менее пяти. Расчет противников Мэй строился на том, что до парламентских каникул парламентариям удастся отобрать двоих претендентов на лидерство, кандидатуры которых будут предложены на выбор уже простым избирателям страны, которые являются членами тори. Результаты голосования с их участием и планировалось объявить на съезде консерваторов, который должен пройти в Манчестере с 29 сентября по 2 октября. Однако реализация этого графика теперь поставлена под угрозу.

Отвечая накануне на просьбу прокомментировать слухи о том, что Мэй может в ближайшее время подать в отставку, представитель главы правительства ответил, что ему неизвестно о том, что намерение премьера покинуть пост только после завершения первой части процесса Brexit могло бы претерпеть какие-то изменения. Под этой частью подразумевается реализация формального выхода страны из сообщества до наступления переходного периода.