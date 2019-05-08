За сутки в России ликвидировано около 250 лесных пожаров - Авиалесоохрана

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лесопожарные формирования ликвидировали за сутки в регионах России около 250 лесных пожаров на площади почти 40 тыс. га. Об этом сообщила в среду пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 мая 2019 года в России ликвидировано 248 лесных пожаров на площади 39761 га. На 00:00 мск 8 мая 2019 года на территории РФ действовало 100 лесных пожаров на площади 52397 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные пожары отмечаются в Курганской области, где леса горят на площади 13,5 тыс. га, в Иркутской области - на 13 тыс. га, в Амурской области - на 10,8 тыс. га и в Забайкальском крае - на 9,1 тыс. га. Пожары также зарегистрированы в Красноярском крае, в Бурятии, на территории Республики Тыва, Республики Башкортостан, в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Томской областях, а также в Пермском крае и в Хакасии. Несколько очагов действуют на землях особо охраняемых природных территорий, в частности, в нацпарке "Тункинский" в Бурятии на площади 248 га, на территории "Заповедного Прибайкалья" в Иркутской области на семи га, один га леса горит в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесской Республике.

Пожары тушат в общей сложности более 6 тыс. человек, задействовано 1,5 тыс. единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении находятся 65 воздушных судов. В ряде регионов работают также парашютисты-десантники Авиалесоохраны - всего 175 человек.

В труднодоступных и отдаленных местностях зарегистрировано четыре очага на площади 17,1 тыс. га - все в Бурятии. Эти пожары не тушатся, поскольку по данным Авиалесоохраны, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред, угрозы объектам экономики и поселениям нет.

Режим ЧС из-за лесных пожаров сейчас действует на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в двух районах Иркутской области и в двух в Амурской области.



