В Москве ожидается до 23 градусов тепла, облачность и грозы
10:45 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теплая погода с дождями и грозами ожидается 8 мая днем в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Воздух в Москве прогреется в среду днем до 23 градусов тепла, ночью температура опустится до 10 градусов тепла.
В Подмосковье днем ожидается до 26 градусов, на западе области - до 15 градусов, ночью термометры покажут 8-11 градусов выше нуля.
По прогнозу синоптиков, днем и ночью в Московском регионе ожидается облачная погода с дождями и грозами.
Скорость южного и юго-восточного ветра днем составит 5-10 м/с, в ночные часы направление ветра изменится на восточное, порывы во время гроз могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
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