Родственники погибших в Шереметьево сдают пробы ДНК для процедуры опознания

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты для процедуры опознания взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших в результате катастрофы самолета "Сухой Суперджет-100", сгоревшего в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Опознание проводится в морге судебно-медицинской экспертизы в Москве. "Опознание практически всех погибших можно провести только по ДНК-экспертизе. В настоящее время пробы взяты у родственников 30 погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе экспертизы будут установлены и точные причины гибели людей. "Предположительно, большинство погибли от отравления токсическими продуктами горения. Практически все эти пассажиры находились в хвостовой части самолета. Шансы на спасение, судя по тому, как развивался пожар, у них были минимальны", - пояснили в медицинских службах.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.