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НОВОСТИ

В собор Петергофа ворвался мужчина с кувалдой

12:15 08.05.2019 Источник: НГ-Online

Сотрудники ЧОП задержали мужчину, ворвавшегося в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе, сообщает новостной портал Мойка78. Въехав на территорию собора на автомобиле, уроженец Азербайджана взял кувалду и направился в здание.

В отношении мужчины, не имеющего регистрации, возбуждено административное дело.

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