В собор Петергофа ворвался мужчина с кувалдой
12:15 08.05.2019 Источник: НГ-Online
Сотрудники ЧОП задержали мужчину, ворвавшегося в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе, сообщает новостной портал Мойка78. Въехав на территорию собора на автомобиле, уроженец Азербайджана взял кувалду и направился в здание.
В отношении мужчины, не имеющего регистрации, возбуждено административное дело.
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