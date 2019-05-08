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На Украине обсуждается законопроект о капелланах в армии

12:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава так называемой Православной церкви Украины Епифаний обсудили положения законопроекта "О военных капелланах", рассмотрение которого в Раде начнется на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Украины.

"На встрече собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия закона Украины "О военных капелланах", рассмотрение которого должно начаться на ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения", - говорится в сообщении. Собеседники сошлись во мнении, что деятельность капелланов в армии должна быть закреплена на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия службы и социальные гарантии.



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