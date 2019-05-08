Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
13:15 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поиски тел семи туристов, погибших при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, могут растянуться на неопределенный срок. Масса сошедшего снега была очень большой, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков.
Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. В результате семь человек погибли, двоим удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду.
"С учетом имеющейся информации, что лавина имеет достаточно значительные объемы, поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределенный период времени. Для увеличения группировки сил и средств созданы резервы. ГУ МЧС по республике Алтай и поисково спасательные подразделения приведены в режим ЧС, в главном управлении организована работа оперативного штаба, работа психологов во взаимодействии с МЧС России по Новосибирской области", - сказал Бурлаков.
Ранее сообщалось, что два вертолета - из Горно-Алтайска и Абакана - уже вылетели на поиски. В поисково-спасательной группе с Алтая 10 человек и два кинологических расчета, такая же группа в хакасском вертолете. В готовности группа такой же численностью Западно-Сибирского поисково- спасательного отряда.
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