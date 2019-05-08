Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетит с официальным визитом Россию 15 мая. Об этом сообщила в среду канцелярия австрийского президента.

Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, подтвердили корр. ТАСС в канцелярии президента Австрии. Для Ван дер Беллена это будет первый визит в Россию в качестве австрийского президента.

"Речь идет об улучшении понимания между гражданами двух стран. Новую платформу для диалога можно сравнить с российско-германским "Петербургским диалогом" и российско- французским "Трианонским диалогом". Диалог с Россией важен для поиска совместных решений", - приводит официальное заявление канцелярии Австрийское агентство печати.

20 марта источник в австрийских властных структурах сообщал корр. ТАСС, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен может посетить с визитом Россию в мае этого года. Впоследствии посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский подтвердил активную подготовку к визиту австрийского президента в Россию.



