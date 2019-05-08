0
0
31
НОВОСТИ

В горах Алтая найдены тела троих из семи туристов погибших под лавиной

14:45 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подтвердил обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте.

Об обнаружении тел троих из семи погибших под лавиной ранее сообщил ТАСС источник в правительстве региона.

"Спасатели нашли тела троих погибших туристов. <…> Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - написал Хорохордин на своей странице в "Инстраграме".

Ранее сообщалось, что туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, спасатели вылетели на место и ведут поиски на месте лавины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 08.05.2019
Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
0
103
13:45 08.05.2019
Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая
0
138
13:15 08.05.2019
Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
0
174
12:45 08.05.2019
Восемь человек погибли и 25 пострадали при взрыве в пакистанской мечети - СМИ
0
200
12:30 08.05.2019
На Украине обсуждается законопроект о капелланах в армии
0
200
12:15 08.05.2019
В собор Петергофа ворвался мужчина с кувалдой
0
218
11:45 08.05.2019
Родственники погибших в Шереметьево сдают пробы ДНК для процедуры опознания
0
245
11:15 08.05.2019
Власти планируют начать выплаты семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с 13 мая
0
256
10:45 08.05.2019
В Москве ожидается до 23 градусов тепла, облачность и грозы
0
273
10:15 08.05.2019
За сутки в России ликвидировано около 250 лесных пожаров - Авиалесоохрана
0
313

Возврат к списку