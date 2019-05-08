В горах Алтая найдены тела троих из семи туристов погибших под лавиной
14:45 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подтвердил обнаружение спасателями тел троих из семи туристов, погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте.
Об обнаружении тел троих из семи погибших под лавиной ранее сообщил ТАСС источник в правительстве региона.
"Спасатели нашли тела троих погибших туристов. <…> Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - написал Хорохордин на своей странице в "Инстраграме".
Ранее сообщалось, что туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двоим девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, спасатели вылетели на место и ведут поиски на месте лавины.
НОВОСТИ
- 14:15 08.05.2019
- Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
- 13:45 08.05.2019
- Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая
- 13:15 08.05.2019
- Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
- 12:45 08.05.2019
- Восемь человек погибли и 25 пострадали при взрыве в пакистанской мечети - СМИ
- 12:30 08.05.2019
- На Украине обсуждается законопроект о капелланах в армии
- 12:15 08.05.2019
- В собор Петергофа ворвался мужчина с кувалдой
- 11:45 08.05.2019
- Родственники погибших в Шереметьево сдают пробы ДНК для процедуры опознания
- 11:15 08.05.2019
- Власти планируют начать выплаты семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с 13 мая
- 10:45 08.05.2019
- В Москве ожидается до 23 градусов тепла, облачность и грозы
- 10:15 08.05.2019
- За сутки в России ликвидировано около 250 лесных пожаров - Авиалесоохрана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать