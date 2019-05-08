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Глава МИД Ирана назвал причины частичного выхода из СВПД по ядерной программе

15:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры, предпринятые Ираном по выходу из двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, связаны с новыми санкциями США от 4 мая. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Меры, которые мы приостановили по пунктам 26 и 36 (СВПД - прим. ТАСС), связаны с теми новыми санкциями, которые с 4 мая ввели американцы, практически сделав так, что эти пункты невозможно реализовать, - сказал Зариф. - Видно, что американцы деструктивно подходят к СВПД и такой подход будет продолжаться".

По словам Зарифа, в Тегеране отчетливо осознают важность ядерной сделки для международного права и меры, принимаемые иранской стороной, не идут вразрез с выполнением Соглашения. "СВПД имеет важное значение для международного сотрудничества, и Исламская Республика Иран за последний год, несмотря на все те меры, которые предпринимают США, была привержена своим обязательствам в рамках СВПД, - сказал дипломат. - Решения, которые сегодня Иран принимает, - это решения в рамках реализации СВПД, они не идут вразрез с СВПД".

Кроме того, отдельно глава иранского МИД остановился на оценке российской позиции в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий. "Воспринимаем Россию в качестве влиятельной стороны, которая имеет очень важную роль в реализации СВПД, мы постоянно это подчеркивали и благодарим за это, - сказал Зариф. - Сегодня роль России в оставшейся группе участников ядерной сделки тоже очень важна".

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