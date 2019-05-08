0
0
0
НОВОСТИ

США вынуждает РФ и Иран искать пути обхода санкций для развития торгово-инвестиционное сотрудничества - Лавров

16:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегитимные односторонние санкции США препятствуют развитию внешнеторговых связей между Россией и Ираном и вынуждают обе страны искать эффективные пути обхода данных ограничений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, - отметил он. - Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в настоящее время "реализуется целый ряд перспективных российско- иранских проектов". "Мы высоко оценили деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству, которая в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране, - добавил он. - Договорились подготовить солидный пакет договоренностей по значимым вопросам к этому заседанию".

По словам Лаврова, дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей поможет упрощение визового режима для граждан РФ и Ирана. "Мы подписали сегодня протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - указал министр. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:50 08.05.2019
Суд в Орле не выпустил датского "свидетеля Иеговы" под залог
0
98
15:30 08.05.2019
Глава МИД Ирана назвал причины частичного выхода из СВПД по ядерной программе
0
118
14:45 08.05.2019
В горах Алтая найдены тела троих из семи туристов погибших под лавиной
0
160
14:15 08.05.2019
Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
0
252
13:45 08.05.2019
Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая
0
250
13:15 08.05.2019
Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
0
270
12:45 08.05.2019
Восемь человек погибли и 25 пострадали при взрыве в пакистанской мечети - СМИ
0
289
12:30 08.05.2019
На Украине обсуждается законопроект о капелланах в армии
0
274
12:15 08.05.2019
В собор Петергофа ворвался мужчина с кувалдой
0
293
11:45 08.05.2019
Родственники погибших в Шереметьево сдают пробы ДНК для процедуры опознания
0
313

Возврат к списку