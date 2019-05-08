США вынуждает РФ и Иран искать пути обхода санкций для развития торгово-инвестиционное сотрудничества - Лавров

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегитимные односторонние санкции США препятствуют развитию внешнеторговых связей между Россией и Ираном и вынуждают обе страны искать эффективные пути обхода данных ограничений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, - отметил он. - Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что в настоящее время "реализуется целый ряд перспективных российско- иранских проектов". "Мы высоко оценили деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству, которая в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране, - добавил он. - Договорились подготовить солидный пакет договоренностей по значимым вопросам к этому заседанию".

По словам Лаврова, дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических связей поможет упрощение визового режима для граждан РФ и Ирана. "Мы подписали сегодня протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - указал министр. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".



