В Подмосковье смертность в ДТП в эти майские праздники вдвое ниже, чем год назад
17:15 08.05.2019 Источник: НГ-Online
|Фото Антона Чернова
«Хочу поблагодарить сотрудников Госавтоинспекции, с 1 по 5 мая — в 2 раза снижение смертности на дорогах по сравнению с прошлым годом, - сказал Андрей Воробьёв. - Осталось ещё несколько праздничных дней. Прошу личный состав также обеспечить хороший результат. Мы продолжим все мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. Это, в частности, фото- и видеофиксация, раздельные полосы, очень важна программа тротуаров, которую мы реализуем».
В дни первых майских праздников проводилась комплексная совместная работа с участием ГИБДД, министерств и ведомств региона. Как отметил начальник Управления ГИБДД по Московской области, хорошее состояние улично-дорожной сети и точечные изменения в организации движения позволили эффективно регулировать трафик и избежать возможных заторов.
«Принятые меры способствовали двухкратному снижению в праздничные дни основных показателей аварийности: числа дорожных аварий — на 50%, количества пострадавших — на 60%. Самое важное, что удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - сказал Виктор Кузнецов. - Работа идет в усиленном режиме. Много проблем доставляют нетрезвые водители — только за праздничные дни нами выявлено 300 человек. Проводим массовые проверки водителей, чтобы исключить случаи нахождения за рулем в состоянии опьянения. Разделяются транспортные потоки, строятся пешеходные дорожки, увеличивается количество освещенных дорог. С профилактикой нарушений скоростного режима эффективно справляется система автоматической фото- и видеофиксации. Ежедневно работают 1300 комплексов, еще 200 передвижных комплексов выставляются в очагах аварийности».
В предстоящие выходные дни в Подмосковье безопасность дорожного движения будут ежедневно обеспечивать более 1 тыс. отрудников дорожно-патрульной службы, более 100 патрульных мотоциклистов.
Георгий Соловьев
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