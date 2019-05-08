Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам по делу о драке
18:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, согласно приговору суда, смогут выйти на свободу в начале следующего года, если им не будет смягчен приговор в апелляционной инстанции и они не освободятся по УДО.
Суд зачел им каждый день, проведенный в СИЗО, за 1,5 дня в колонии. Кокорин и Мамаев были арестованы 11 октября 2018 года. Таким образом, Кокорин сможет освободиться через 7,5 месяца, Павел Мамаев - через 6,5 месяца. Срок при этом еще сократится с учетом времени, проведенного ими в СИЗО до вступления приговора в силу (в случае обжалования - еще не менее 1-2 месяцев - прим. ТАСС). С учетом того, что суд признал их виновными по нетяжким статьям, к моменту вступления приговора в силу у них появится право подавать прошение на условно-досрочное освобождение, так как они уже отбыли не менее одной трети срока назначенного наказания. Если приговор не будет обжалован, он вступит в силу через 10 дней.
Пресненский суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор фигурантам дела о драке в центре Москвы - Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Суд приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева - к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.
НОВОСТИ
- 19:30 08.05.2019
- Конгрессу отказали в доступе к полной версии доклада Мюллера - Белый дом
- 17:45 08.05.2019
- В Мурманске открылся центр оформления выплат семьям погибших в Шереметьево
- 17:15 08.05.2019
- В Подмосковье смертность в ДТП в эти майские праздники вдвое ниже, чем год назад
- 16:30 08.05.2019
- США вынуждает РФ и Иран искать пути обхода санкций для развития торгово-инвестиционное сотрудничества - Лавров
- 15:50 08.05.2019
- Суд в Орле не выпустил датского "свидетеля Иеговы" под залог
- 15:30 08.05.2019
- Глава МИД Ирана назвал причины частичного выхода из СВПД по ядерной программе
- 14:45 08.05.2019
- В горах Алтая найдены тела троих из семи туристов погибших под лавиной
- 14:15 08.05.2019
- Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
- 13:45 08.05.2019
- Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая
- 13:15 08.05.2019
- Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать