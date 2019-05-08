Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам по делу о драке

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, согласно приговору суда, смогут выйти на свободу в начале следующего года, если им не будет смягчен приговор в апелляционной инстанции и они не освободятся по УДО.

Суд зачел им каждый день, проведенный в СИЗО, за 1,5 дня в колонии. Кокорин и Мамаев были арестованы 11 октября 2018 года. Таким образом, Кокорин сможет освободиться через 7,5 месяца, Павел Мамаев - через 6,5 месяца. Срок при этом еще сократится с учетом времени, проведенного ими в СИЗО до вступления приговора в силу (в случае обжалования - еще не менее 1-2 месяцев - прим. ТАСС). С учетом того, что суд признал их виновными по нетяжким статьям, к моменту вступления приговора в силу у них появится право подавать прошение на условно-досрочное освобождение, так как они уже отбыли не менее одной трети срока назначенного наказания. Если приговор не будет обжалован, он вступит в силу через 10 дней.

Пресненский суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор фигурантам дела о драке в центре Москвы - Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Суд приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева - к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.