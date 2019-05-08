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Конгрессу отказали в доступе к полной версии доклада Мюллера - Белый дом

19:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять американскому Конгрессу полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, завершившего расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс.

Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) требовал от вашингтонской администрации предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора, без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных.

"Столкнувшись с вопиющим злоупотреблением властью со стороны председателя [комитета] Надлера и по просьбе генерального прокурора [и главы Минюста Уильяма Барра], президент не имеет другого выбора, кроме как" воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении документа, отметила Сандерс.


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