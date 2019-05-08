Конгрессу отказали в доступе к полной версии доклада Мюллера - Белый дом
19:30 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп принял решение не предоставлять американскому Конгрессу полную версию итогового доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, завершившего расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс.
Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) требовал от вашингтонской администрации предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора, без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных.
"Столкнувшись с вопиющим злоупотреблением властью со стороны председателя [комитета] Надлера и по просьбе генерального прокурора [и главы Минюста Уильяма Барра], президент не имеет другого выбора, кроме как" воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении документа, отметила Сандерс.
НОВОСТИ
- 18:30 08.05.2019
- Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам по делу о драке
- 17:45 08.05.2019
- В Мурманске открылся центр оформления выплат семьям погибших в Шереметьево
- 17:15 08.05.2019
- В Подмосковье смертность в ДТП в эти майские праздники вдвое ниже, чем год назад
- 16:30 08.05.2019
- США вынуждает РФ и Иран искать пути обхода санкций для развития торгово-инвестиционное сотрудничества - Лавров
- 15:50 08.05.2019
- Суд в Орле не выпустил датского "свидетеля Иеговы" под залог
- 15:30 08.05.2019
- Глава МИД Ирана назвал причины частичного выхода из СВПД по ядерной программе
- 14:45 08.05.2019
- В горах Алтая найдены тела троих из семи туристов погибших под лавиной
- 14:15 08.05.2019
- Жители Донбасса с паспортами РФ могут остаться без социальных выплат
- 13:45 08.05.2019
- Президенты Австрии и РФ проведут переговоры в Сочи 15 мая
- 13:15 08.05.2019
- Алтай: Поиски погибших при сходе лавины туристов могут затянуться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать