Трамп предложил Ирану двустороннюю встречу
20:15 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана возможность проведения двусторонней встречи. Об этом заявила в среду специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс на телефонном брифинге для журналистов.
"Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана - прим. ТАСС) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана", - сказала она.
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