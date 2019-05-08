Трамп предложил Ирану двустороннюю встречу

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана возможность проведения двусторонней встречи. Об этом заявила в среду специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс на телефонном брифинге для журналистов.

"Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана - прим. ТАСС) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана", - сказала она.



