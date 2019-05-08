В аэропорту Мьянме при посадке потерпел крушение самолет из Бангладеш

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Bombardier Dash 8 Q400 ("Бомбардье дэш-8 кью-400") авиакомпании Biman Bangladesh Airlines ("Биман Бангладеш эйрлайнз") потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщила газета "Мьянмар таймс", в распоряжении которой оказались снимки лежащего на траве воздушного судна.

По предварительной информации, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Источник издания в аэропорту подтвердил, что инцидент произошел во время посадки самолета. Информация о погибших и пострадавших в результате крушения воздушного судна пока не поступала.

На данный момент аэропорт закрыт на взлет и посадку до выяснения причин катастрофы.

Одиннадцать человек пострадали в результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 ("Бомбардье дэш-8 кью-400") авиакомпании Biman Bangladesh Airlines ("Биман Бангладеш эйрлайнз") при посадке в Международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщило агентство Франс Пресс.

По ее данным, на борту находился 31 человек, в том числе граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии.



