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Из-за крупного лесного пожара Иркутск затянуло дымом - МЧС

20:45 08.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный лесной пожар привел к задымлению в Иркутске и Иркутском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

"Действующий в 40 километрах от областного центра крупный лесной пожар стал причиной сильного задымления в Иркутске и Иркутском районе, а также ухудшения видимости на дорогах", - говорится в сообщении.

Тушение лесного пожара продолжается силами лесного комплекса Иркутской области, администрации района, добровольцев. Населенные пункты защищают сотрудники федеральной противопожарной службы.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что площадь природных пожаров в Иркутской области к вечеру среды увеличилась с 13 тыс. до 18 тыс. га. Утром в среду природные пожары, по данным Министерства лесного комплекса области, действовали на площади почти 13 тыс. га, было зарегистрировано 23 очага.

В пресс-службе администрации Иркутского района ТАСС сообщили, что сохраняется угроза перехода пожаров на населенные пункты Тихонова Падь и Бухун, откуда днем эвакуировали жителей.


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