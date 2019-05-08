Власти Подмосковья настроены оперативно реализовывать нацпроекты — Андрей Воробьёв
21:00 08.05.2019 Источник: НГ-Online
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Фото пресс-службы президента РФ
«Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий, - сказал Владимир Путин. - Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны. Но это вовсе не значит, что все заботы можно переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность. Работа над нацпроектами совместная, и федеральные структуры, ведомства должны выступать здесь заинтересованными партнерами субъектов Федерации».
По итогу заседания Андрей Воробьёв отметил важность участия жителей в реализации нацпроектов: «Как сказал сегодня президент, людям не интересны обещания, графики и планы, им нужен результат сейчас, а не в отдаленном будущем. Мы настроены оперативно выполнять поручения в рамках нацпроектов, поскольку это позволит ускорить работу и получить реальный результат, который почувствуют жители.
Если говорить про Подмосковье, то для нас особенно важна федеральная поддержка по здравоохранению. В первую очередь, строительство областной детской больницы в Красногорске, нового корпуса онкодиспансера в Балашихе. Также уже в 2019 году мы закупим оборудование для почти 70 больниц и поликлиник на 4 млрд рублей. Это УЗИ, МРТ, КТ, ангиографы – все, что необходимо людям для получения современной медицинской помощи.
В рамках нацпроекта по экологии в 2019 году мы планируем закончить реабилитацию «Кучино» и начнем приводить в порядок еще 6 закрытых полигонов ТБО. Это Дубна Левобережная, Долгопрудный, Кулаковский, Аннино, Царево и Слизнево. Мы будем стремиться максимально оперативно подготовить необходимые документы, урегулировать все вопросы с подготовкой к строительству и рекультивации. Сегодня это приоритетная задача для нас».
Георгий Соловьев
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