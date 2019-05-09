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Трамп продлил санкции против Сирии

08:39 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое было направлено руководству Конгресса в среду.

"США осуждают применение режимом [президента Башара] Асада грубой силы и нарушение им прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня", - сообщил американский лидер.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, блокируют находящиеся под юрисдикцией США активы некоторых физических и юридических лиц, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

В заявлении также говорится, что "США будут принимать во внимание изменения в составе, политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" нынешний режим односторонних санкций в будущем.

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