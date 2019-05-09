Порошенко назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка"

08:50 Источник: РОСБАЛТ

Действующий президент Украины Петр Порошенко на памятной акции в центре Киева заявил, что никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, передает "Росбалт".

Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк» и назвал ее «шествием ряженых». Президент заявил, что украинцы за годы независимости «дистанцировались от кремлевского «победобесия».

«Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — сказал он.

Порошенко отметил, что за пять лет на Украине появился «свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции».