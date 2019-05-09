В Москве 9 мая пройдет дождь, возможны грозы

08:55 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе при переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление немного подрастет и уже будет соответствовать норме. Температура воздуха останется значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха увеличится, что может не лучшим образом отразиться на больных, страдающих бронхолегочными недугами и ревматоидными заболеваниями суставов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует внимательнее относиться к самочувствию - в регионе продолжается цветение деревьев.