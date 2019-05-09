Обнаружено тело четвертого туриста, погибшего под лавиной на Алтае
09:25 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной в горах Алтая. Об этом ТАСС сообщили в четверг в СУ СК по Республике Алтай.
"Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя СК, в регион прибывают родственники туристов, они размещаются в гостиницах. По всем вопросам организован прием сотрудниками местного СУ СК. Три тела туристов, найденные ранее, опознаны, добавил он.
На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены 8 мая и доставлены вертолетом в Горно-Алтайск на опознание и для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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