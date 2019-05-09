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НОВОСТИ

Борисов: Претензий к "Суперджетам" нет, но выводы делать рано

10:05 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия пока не имеет претензий к самолетам Sukhoi Super Jet - 100, один из которых потерпел авиакатастрофу 5 мая в аэропорту Шереметьево, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Пока к нему [самолету SSJ-100] претензий нет, - сказал он. - К техническим параметрам, к исправности самолета претензий по результатам работы комиссии пока нет. Работа не завершена, рано делать выводы, давайте подождем".

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