На Красной площади начался парад Победы

10:10 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

На Красной площади в центре столицы начался парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Парад состоит из трех частей: прохождение пеших парадных расчетов, боевой техники и пролета авиации. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков. Принимать парад будет министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проедет на российском черном кабриолете Aurus.

Традиционно в состав парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений, воинских частей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанники училищ министерства обороны РФ, а также других силовых ведомств. Третий год подряд маршем пройдут участники движения «Юнармия». Также среди участников - парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. А.Невского, Московского университета МВД РФ им. В.Кикотя, Московского пограничного института ФСБ РФ, Саратовского военного института войск национальной гвардии РФ, Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Минобороны РФ, а также сводный парадный расчет военнослужащих женского пола Минобороны РФ и другие. Всего в параде принимают участие более 13 тыс. военнослужащих.

Движение колонны военной техники откроет танк Т-34. Участие в параде в этом году примут автомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», «Корнет-Д1», БМП «Курганец-25» и БМП-3, танки «Армата» и БМПТ «Терминатор», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», самоходные гаубицы «Мста-СМ», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и пусковые установки зенитной ракетной системы «С-400», а также ракетные комплексы «Ярс» и другие. Всего в Параде Победы проедут 15 групп российской военной техники.

В завершении парада над главной площадью страны должны пролететь 74 современных летательных аппаратов, представляющих авиационную технику Воздушно-космических сил России. Планируется, что участниками воздушной части Парада Победы станут многоцелевые вертолеты «Ми-8» и ударные вертолеты «Ми-28Н», разведывательно-ударные вертолеты «Ка-52», сверхзвуковой бомбардировщик «Ту-160», дальние бомбардировщики «Ту-22М3», стратегические ракетоносцы «Ту-95МС», самолет-заправщик «Ил-78», многоцелевой истребитель «МиГ-29СМТ», сверхзвуковой самолет «МиГ-31БМ», истребители-бомбардировщики «Су-34» и «Су-30СМ», истребители «МиГ-29», штурмовики «Су-25» и другие.