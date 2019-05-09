Великобритания, Германия и Франция отвергли ультиматум Ирана
11:10 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция - отвергла ультиматум Ирана по Совместном всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении трех государств.
"Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в заявлении. Тройка стран заявила о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.
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