Рёнхап: КНДР запустила неустановленные снаряды

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Отмечается, что запуск был осуществлен в 16:30 по местному времени (08:30 мск). Другие подробности пока не приводятся.