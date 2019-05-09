Двоих россиян признали виновными в подготовке госпереворота в Черногории
12:00 09.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Подозреваемые в подготовке госпереворота в Черногории граждане России признаны виновными и приговорены к длительным срокам, передает "Росбалт" со ссылкой на национальное телевидение.
Высший суд Черногории приговорил Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. По словам судьи Сузаны Мугоши, подсудимые отдавали отчет своим незаконным действиям и «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории».
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