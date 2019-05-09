Двоих россиян признали виновными в подготовке госпереворота в Черногории

12:00 Источник: РОСБАЛТ

Подозреваемые в подготовке госпереворота в Черногории граждане России признаны виновными и приговорены к длительным срокам, передает "Росбалт" со ссылкой на национальное телевидение.

Высший суд Черногории приговорил Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. По словам судьи Сузаны Мугоши, подсудимые отдавали отчет своим незаконным действиям и «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории».