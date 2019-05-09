Помпео призвал остановить "Северный поток-2"

12:31 Источник: РОСБАЛТ

Глава Госдепа США Майкл Помпео в ходе визита в Великобританию выступил против реализации проекта «Северный поток — 2», передает «Росбалт».

«Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить реализацию проекта», — заявил он.



