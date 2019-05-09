Помпео призвал остановить "Северный поток-2"
12:31 09.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Глава Госдепа США Майкл Помпео в ходе визита в Великобританию выступил против реализации проекта «Северный поток — 2», передает «Росбалт».
«Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить реализацию проекта», — заявил он.
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