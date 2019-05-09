МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра
13:10 09.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве 9 мая в течение дня ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», - говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве рекомендовали строго придерживаться правил персональной безопасности.
«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Будьте внимательны и осторожны», - рассказали в МЧС.
НОВОСТИ
- 14:00 09.05.2019
- Зеленский: Никто не имеет права приватизировать победу
- 13:35 09.05.2019
- Макрон назвал ядерную сделку недостаточной
- 12:31 09.05.2019
- Помпео призвал остановить "Северный поток-2"
- 12:00 09.05.2019
- Двоих россиян признали виновными в подготовке госпереворота в Черногории
- 11:30 09.05.2019
- Рёнхап: КНДР запустила неустановленные снаряды
- 11:10 09.05.2019
- Великобритания, Германия и Франция отвергли ультиматум Ирана
- 10:50 09.05.2019
- Путин: "Наш святой долг - защитить подлинных героев"
- 10:35 09.05.2019
- Источник: Авиация не будет участвовать в параде Победы из-за плохой погоды
- 10:10 09.05.2019
- На Красной площади начался парад Победы
- 10:05 09.05.2019
- Борисов: Претензий к "Суперджетам" нет, но выводы делать рано
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать