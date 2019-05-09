МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра

13:10 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве 9 мая в течение дня ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21:00 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве рекомендовали строго придерживаться правил персональной безопасности.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Будьте внимательны и осторожны», - рассказали в МЧС.