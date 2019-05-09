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НОВОСТИ

Макрон назвал ядерную сделку недостаточной

13:35 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция выступает за дополнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с учетом иранской ядерной программы. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии не неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу.

"Эта сделка недостаточна, мы хотели бы дополнить ее с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе", - сказал он.

По словам Макрона, ЕС должен сделать все, чтобы Иран остался в сделке.

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