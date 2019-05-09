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Зеленский: Никто не имеет права приватизировать победу

14:00 09.05.2019 Источник: Газета.Ru

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил родной город Кривой Рог, где посетил могилу дедушки, и обратился с призывом «не приватизировать» победу, передает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил», — сказал Зеленский.

Избранный президент также отметил, что «никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало».

 

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