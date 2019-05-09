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В Москве на пятницу объявлен "желтый" уровень погодной опасности

14:29 09.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу, 10 мая из-за ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, осложнение погодных условий из-за сильного ветра и грозы будет актуальным начиная с 21:00 9 мая в течение 24 часов.

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