Путин рассказал, для чего организуются акции и шествия в День Победы
16:10 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы всех акции, шествий и парадов в честь Дня Победы делают их не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - сказал Путин в интервью Первом каналу после шествия "Бессмертный полк" в Москве.
"Я думаю, что это очень хорошая традиция, которая отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России", - добавил он.
Глава государства отметил, что не удивлен тем, что многие страны поддерживают эту акцию.
"Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой - фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример", - сказал Путин.
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