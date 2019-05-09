Андрей Воробьев принял участие в "Бессмертном полку"

20:10

Фото Антона Чернова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв с портретом своего деда принял участие в шествии «Бессмертного полка» в поселке Снегири городского округа Истра.

Леонид Васильевич Воробьёв во время войны был призван в школу снайперов в Барнаул. Затем попал в разведку, был тяжело ранен на фронте.

«Сегодня в нашей стране, в нашем Подмосковье огромное количество семей выходит на «Бессмертный полк», ставший уже традиционным. Это особая акция, которая объединяет миллионы людей, потому что, наверное, нет семьи в нашей стране, которая бы не испытала горести Великой Отечественной войны, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу поздравить всех, кто принял участие в сегодняшней акции, кто уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали героев. Мы сегодня встретились на священной земле, это место первых побед. И я хочу особенно поприветствовать местных жителей. С 74-й годовщиной великой Победы!»

В шествии приняло участие свыше 5 тыс. человек: ветераны и труженики тыла, служащие воинских частей, юнармейцы, представители патриотических клубов и объединений, волонтеры, местные жители. Маршрут, протянулся от улицы Мира до памятника Воинам-сибирякам. Вместе с участниками акции губернатор возложил цветы к Вечному огню. Затем совместно с 94-летним ветераном Великой Отечественной войны Петром Антоновичем Некрасовым и его семьей посадил сирень - символ Дня Победы. Завершилось мероприятие демонстрацией художественного фильма «Т-34», телевизионная премьера которого пройдет сегодня. Пришедшие в летний кинотеатр могли не только увидеть киноленту, рассказывающую о легендарном советском танке, но и пообщаться с сыгравшими в нем актерами.

Георгий Соловьев