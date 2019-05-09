Умер журналист Сергей Доренко
21:00 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Известный журналист Сергей Доренко умер в Москве после падения с мотоцикла в центре города. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских службах.
"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в районе Николоямской улицы.
Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".
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