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НОВОСТИ

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

08:48 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке японского острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли, сообщает телеканал NHK.

О жертвах и разрушениях данных нет.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

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