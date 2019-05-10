В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

08:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке японского острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждение быстро сняли, сообщает телеканал NHK.

О жертвах и разрушениях данных нет.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.