В Москве сегодня снова дожди и грозы
08:56 10.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 мая. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Днем в пятницу Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20-22 градуса, по области - от 17 до 22 градусов тепла. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигнуть 15 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление 10 мая существенно не изменится и останется в пределах нормы - 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
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