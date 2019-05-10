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НОВОСТИ

США считают, что Россия манипулирует валютой

09:00 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Финансовые власти США могут добавить Россию в список государств, допускающих махинации с национальной денежной системой, передает "Росбалт" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, это будет иметь рыночные последствия.

Сейчас в этом списке США 12 стран. Из-за крупного профицита торгового баланса туда могут попасть Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.


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