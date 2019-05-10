США считают, что Россия манипулирует валютой

09:00 Источник: РОСБАЛТ

Финансовые власти США могут добавить Россию в список государств, допускающих махинации с национальной денежной системой, передает "Росбалт" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, это будет иметь рыночные последствия.

Сейчас в этом списке США 12 стран. Из-за крупного профицита торгового баланса туда могут попасть Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.



