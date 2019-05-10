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На МКС учуяли запах спирта

09:20 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Глава российского Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что NASA «были заданы вопросы» и сделаны «замечания» в связи с нештатной ситуацией на орбитальной станции, передает "Росбалт".

Речь идет о запахе спирта, который учуяли на МКС после прибытия туда грузовика Dragon-2. По словам Власова, из-за этого корабля в атмосферу космической станции произошел выброс паров изопропилового спирта.

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