На МКС учуяли запах спирта
09:20 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Глава российского Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что NASA «были заданы вопросы» и сделаны «замечания» в связи с нештатной ситуацией на орбитальной станции, передает "Росбалт".
Речь идет о запахе спирта, который учуяли на МКС после прибытия туда грузовика Dragon-2. По словам Власова, из-за этого корабля в атмосферу космической станции произошел выброс паров изопропилового спирта.
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