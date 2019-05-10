Эстония поднимет вопрос о новых санкциях против России
10:07 10.05.2019 Источник: Газета.Ru
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поднимет в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях, передает "Газета.ру" со ссылкой на Eesti Päevaleht.
По словам министра, Россия применяет силу и действует агрессивно по отношению к соседним странам. Санкции также должны стать ответом на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, считает глава эстонского МИДа.
Ожидается, что встреча министров иностранных дел состоится 14 мая.
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